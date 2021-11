Meylemans begint WB skeleton met brons: "Dit geeft vertrouwen voor Peking"

Meylemans, opgeleid in het zuiden van Duitsland, opende de eerste Wereldbekerwedstrijd van het seizoen meteen met de beste chrono. In de 2e afdaling maakte de Belgische enkele fouten waardoor ze nog terugviel naar plaats 3.

Gelukkige Meylemans: "Heb wel een traantje of twee gelaten"

"De start lukte vandaag perfect. Ik opende met een goede run en opeens stond daar een 1 op het bord. Dat was zeker wel een verrassing, want alle kleppers waren hier. Maar ergens wist ik wel dat het kon."

"Dit geeft absoluut veel vertrouwen voor de Winterspelen in Peking. Het is heel gek, ik heb al een traantje of twee gelaten. Na al die jaren hard werk en veel vijfde plaatsen is het mooi om eindelijk eens op dat podium te staan."

Meylemans hoopte vooraf dat ze beste maatjes zou worden met baan in Innsbruck. In dat opzet lijkt ze redelijk geslaagd. "Het is alvast een goede stap in de juiste richting", lachte ze op Radio 1.

"Op de olympische baan in Peking had ik al eens getoond dat ik de snelste kon zijn als alles in zijn plooi valt. Dat hebben we vandaag opnieuw getoond."



Uiteindelijk was het verschil met toppers als Nikitina en Bos maar erg klein. "Dertien hondersten van de eerste plek en drie van de tweede plek. Dat is wat spijtig, maar in de tweede run had ik wat zenuwen. Er had misschien nog iets meer ingezeten maar dat maakt me eigenlijk niet zo veel uit."

Mogen Meylemans haar ambities stilaan worden bijgesteld? "Nee, dat niet. We zijn hier met het kleinste team van iedereen en de jongste coach van iedereen. We tonen dat ons harde werk loont. We kunnen dit in principe elke week klaarspelen, maar dat mogen we niet gaan verwachten", besluit ze.