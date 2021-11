Maak kennis met het "intense" circuit van Losail in de safety car

Aan boord van de safety car op het Losail circuit

Charles Leclerc: "Ik denk dat het een heel intens circuit is"

De meeste rijders hebben op de simulator al rondjes gedraaid op het circuit van Losail, dat voor de eerste keer een GP Formule 1 ontvangt. En de meeste rijders kijken ernaar uit.

"Ik denk dat het een heel intens circuit om op te rijden met veel snelle bochten", zegt Charles Leclerc van Ferrari. "Dat is altijd heel leuk om te doen met een F1-auto, dus ik verlang al naar de vrije oefenritten."

Sergio Perez werkte in 2009 al een wedstrijd in de GP2 af in Qatar. "Maar ik moet toegeven dat ik daar niets meer over weet", gaf de Mexicaan van Red Bull toe. "In de simulator was het alsof ik een nieuw circuit leerde kennen en het ziet er leuk uit."

Maar zal Mercedes of Red Bull in het voordeel zijn in Qatar? "De snelle, vloeiende bochten kunnen goed zijn voor ons, maar Mercedes en wij zitten heel dicht bij elkaar. We hadden gedacht dat we sterker zouden zijn in Brazilië en Mercedes was daar veel sneller."