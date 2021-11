Klacht van Mercedes verworpen, geen onderzoek naar Verstappen bij inhaalmanoeuvre

Terug naar de GP van Brazilië afgelopen zondag. Lewis Hamilton probeerde in ronde 48 Max Verstappen in te halen bij bocht 4, maar de Nederlander remde heel laat en hield Hamilton achter zich door heel wijd te gaan en naast het circuit te belanden.

De stewards beslisten om Verstappen geen straf te geven, maar enkele ronden later snelde Hamilton hem toch voorbij op weg naar een belangrijke zege in de spannende titelstrijd.

Maar dat was niet het einde van het verhaal, want Mercedes diende een klacht in, omdat de onboardbeelden vanuit de cockpit van Verstappen nieuw bewijs zouden zijn om de Nederlander toch te straffen.

De stewards van de FIA (Internationale Automobielfederatie) gingen ermee akkoord dat de nieuwe beelden relevant waren. "Maar de beelden tonen niets uitzonderlijks dat die beslissing zou veranderd hebben."

De vraag is nu of de F1-rijders hun gedrag op het circuit zullen aanpassen na deze beslissing. Dat kan nog voor extra spanning zorgen in de spannende titelstrijd tussen Verstappen en Hamilton. De rijder van Red Bull heeft 14 punten voorsprong in de WK-stand.