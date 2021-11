Kim Clijsters verliest enkel in World Team Tennis, maar wint dubbel met Flipkens

Na vier nederlagen op een rij in de exhibitiecompetitie World Team Tennis hebben Kirsten Flipkens en Kim Clijsters eindelijk een zege te pakken in het dubbelspel. De Belgische tandem was duidelijk te sterk voor Amanda Anisimova en Tajan Maria: 5-0.

Maar in het enkelspel wou het niet lukken voor Clijsters. In het beslissende duel tegen Anisimova (WTA-78) beet ze in het zand met 5-1. Zo verloor New York Emire nipt het duel tegen de Orange County Breakers met 16-18.

Clijsters heeft in de World Team Tennis nu één enkelspel (tegen de Amerikaanse Coco Vandeweghe) en één dubbelspel winnend kunnen afsluiten. Alle wedstrijden van de World Team Tennis worden afgewerkt op de terreinen van de Indian Wells, de competitie duurt tot 28 november.