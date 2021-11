Jutta Verkest toont ambities voor 2022: "Met team top 5 op het EK"

2021 was het jaar dat de Belgische sportliefhebbers kennismaakten met Jutta Verkest. Als 15-jarige eindigde ze als invalster 10e in de allroundfinale op het EK en ze was de jongste Belgische deelnemer aan de Olympische Spelen in Tokio.

In de Japanse hoofdstad bereikte Verkest twee finales. Allround werd ze 23e en met het Belgische team achtste. "Dat was een onverdeeld succes, meer had ik niet durven te dromen", zegt de jonge turnster die in oktober 16 werd.

"Tokio was een unieke ervaring en die ervaring zal ik zeker kunnen gebruiken." In het spoor van Nina Derwael lopen op de Olympische Spelen levert ook veel op. "Zij is een grote zus voor mij: ze geeft me veel goeie raad en kalmeert ons bij stress."



"De Olympische Spelen waren zeker ook een motivatie. Ik heb nu nog meer zin in andere competities en en ben benieuwd welk niveau ik kan bereiken, te beginnen op het EK."



Dat EK 2022 in München wordt het hoofddoel en Verkest mikt hoog. "Ik hoop dat we er met het Belgische team in de top vijf kunnen eindigen en individueel mik op een plaats in de top 10."