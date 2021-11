Joe Biden overweegt diplomatieke boycot van Winterspelen in Peking

Het is nog altijd geen koek en ei tussen de Verenigde Staten en China en dat heeft mogelijk gevolgen voor de Winterspelen van volgend jaar in Peking. Dat heeft de Amerikaanse president Joe Biden duidelijk gemaakt.

Het zou gaan om een diplomatieke boycot, dat wil zeggen dat er wel Amerikaanse atleten zullen deelnemen aan de Winterspelen in Peking. Maar er zouden geen hoogwaardigheidsbekleders afreizen naar China.

Het is een actie die de Amerikaanse president, Joe Biden, voorlopig overweegt. De Amerikanen willen zo een politiek statement maken tegen de onderdrukking van de Oeigoeren en tegen de inperking van de vrije meningsuiting in Hong Kong.

Nochtans hadden Biden en zijn Chinese collega Xi Jinping onlangs nog afgesproken om de relatie tussen beide landen niet nog meer onder druk te zetten. Voor alle duidelijkheid: de beslissing is nog niet genomen en geldt zeker niet voor atleten.

Maar als diplomatiek signaal zou het wel kunnen tellen. De VS stuurt meestal een indrukwekkende diplomatieke delegatie naar de Olympische Spelen. Afgelopen zomer was First Lady Jill Biden erbij in Tokio.