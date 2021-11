Een nieuwe diamant naast Remco Evenepoel: wie is Ilan Van Wilder?

In de jeugdreeksen werd Ilan Van Wilder bijna steevast in één adem genoemd met Remco Evenepoel. Van Wilder is een leeftijds- en gouwgenoot van de kroonprins van Deceuninck-Quick Step (volgend jaar Quick Step-Alpha Vinyl), van wie hij nu dus ploegmakker wordt. De Vlaams-Brabander timmerde in de jeugdreeksen in de schaduw van de dominante Evenepoel aan zijn eigen weg naar de top en in de beloftecategorie - die hij niet oversloeg - volgde in 2019 het orgelpunt met een 3e plaats in de Ronde van de Toekomst. Bij Lotto-Soudal wreven ze zich in de handen met zo'n veelbelovend jeugdproduct, maar Van Wilder werd in 2020 prof bij een ander team, een beslissing waar het project van CEO John Lelangue nog altijd om jammert. "Als belofte kon ik me geen betere ploeg voorstellen", vertelde Van Wilder in februari in onze podcast Jonge Wolven over Lotto-Soudal, maar de gesprekken met hen over zijn toekomst als prof konden hem niet overtuigen. "Ik kijk altijd op lange termijn, niet op korte termijn. Ik durf echt al 5 jaar vooruit te kijken." "Bij het gesprek met John Lelangue en Marc Sergeant had ik een iets minder gevoel. Er was veel minder aandacht voor de toekomst en minder kansen om me te ontwikkelen als ronderenner."



Van Wilder neemt Evenepoel op sleeptouw tijdens het WK voor junioren in 2018.

Debacle in de Vuelta

Sunweb (het huidige DSM) dribbelde alle andere geïnteresseerde teams en legde Ilan Van Wilder tot eind 2022 - voor drie jaar - vast. Corona verstoorde vorig jaar dat debuut bij de grote jongens, maar een 3e plaats op het EK tijdrijden voor beloften leek het opstapje naar een veelbelovend najaar. Dat viel echter volledig in het water: Van Wilder debuteerde in de samengeperste kalender in een grote ronde, maar hij zong het in oktober nog geen dag uit in de Vuelta. Over zijn bijzonder snelle exit werd altijd een beetje schimmig gedaan, maar Van Wilder gaf in Jonge Wolven aan dat hij al voor die Ronde van Spanje met kniepijn sukkelde. Van Wilder werd eigenlijk opgetrommeld door een rennerstekort bij Sunweb, dat met zijn deelname - hoe kort ook - een sanctie van de organisatie kon afwimpelen.

De boodschap op Instagram: "Ik hoop op een nieuwe omgeving"

Ilan Van Wilder luisterde naar zijn lichaam en liet in de lente van dit jaar de eerste concrete flitsen van zijn talent zien. In de Ronde van Romandië eindigde hij 3 keer in de top 10. Vooral zijn 4e plaats in de slottijdrit was veelbelovend. Van Wilder trok die lijn door in juni tijdens de Dauphiné. Hij droeg er 5 dagen de jongerentrui en manifesteerde zich met een 5e plaats ook in die tijdrit tussen de kleppers. Het was zowat het laatste wapenfeit van Van Wilder in het shirt van DSM, want na de Dauphiné reed hij enkel nog het BK tijdrijden, het BK op de weg, de Clasica San Sebastian, de GP van Wallonië en de Primus Classic. Tussen Van Wilder en zijn Nederlands-Duitse werkgever zat er namelijk meer en meer ruis op de lijn, geen primeur bij DSM. De visies van de twee partijen botsten en Van Wilder zag zijn "echte" debuut in een grote ronde dit najaar door de neus geboord. Hij kreeg geen uitnodiging voor de Vuelta, wat erg zwaar op zijn maag lag. Midden augustus, daags voor de start van de Vuelta, verscheen een hartenkreet op zijn sociale media. "Ze hebben mij mijn debuut in een grote ronde ontnomen. Ik kan niet uitleggen hoe ontgoocheld ik al weken ben en hoe down ik mij al een tijdje voel." "Eén ding is zeker: ik hoop mijn plezier en motivatie in de koers terug te vinden. Hopelijk kan ik dat vanaf volgend jaar in een nieuwe omgeving."

"Ik wil het op een correcte manier doen"

Van Wilder stuurde met andere woorden aan op een vertrek, maar DSM hield - ondanks of net door zijn reputatie met voortijdige verlaters - lange tijd het been stijf. Een rechtszaak werd op de valreep vermeden, want gisteren bleek dat Van Wilder en DSM een akkoord hadden bereikt met een nieuwe werkgever. Lotto-Soudal had de poort wagenwijd geopend voor een terugkeer, maar zijn nieuwe ploeg blijkt vrij verrassend Deceuninck-Quick Step te zijn. Verrassend, aangezien ploegbaas Patrick Lefevere door slechte ervaringen in het verleden (zoals de overgang van Frank Vandenbroucke in 1995) zich liever niet meer mengt in dergelijke wespennesten. "Áls ik al iets zou ondernemen, wil ik het op een correcte manier doen", vertelde Lefevere eind oktober in Het Laatste Nieuws over de zaak-Van Wilder.

In het persbericht van gisteren benadrukt Iwan Spekenbrink, CEO bij DSM, dat die voorwaarde in dit dossier ook gerespecteerd is.

30 renners bij Lefevere, wat met Cavendish?