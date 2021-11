Een eerste tikje: Verstappen is 2x sneller dan Hamilton in oefenritten Qatar

De WK-strijd is dit jaar opnieuw razendspannend in de koninginnenklasse van de autosport. Met nog drie grote prijzen af te werken bedraagt het verschil tussen WK-leider Verstappen en eerste achtervolger Hamilton amper 14 punten.

Komende zondag is het Losail-circuit in Qatar het decor voor de op twee na laatste manche van het WK. Verstappen zal alvast met een extra beetje aan vertrouwen het weekend ingaan. Hij was zowel in vrije oefensessie 1 als in vrije oefensessie 2 een tikkeltje sneller dan Hamilton.

De Nederlander was in oefenssessie 1 zelfs de snelste van het hele lot. In oefensessie 2 was Hamiltons ploegmaat Bottas de snelste. De renstals gebruiken de oefensessie doorgaans om hun materiaal uit te testen en op punt te stellen, al zal Verstappen wellicht in zijn handen wrijven na het eerste mentale tikje richting Hamilton.