De generatie die nog één keer mag dromen: "Geloof in een wereldtitel is er nog"

Een WK-voorbereiding van ruim een jaar. Dat is wat Toby Alderweireld afwerkt met zijn huidige carrièreverloop in Qatar. Hij heeft maar één doel voor ogen: dan toch eens die prijs pakken met de Rode Duivels. "Het geloof is er zeker nog", zegt de verdediger zelfverzekerd.

"Ik heb de wedstrijden van de Rode Duivels gevolgd met een half oog", pleit Toby Alderweireld schuldig bij de vraag wat hij van de WK-kwalificatiematchen vond. "Ik moet om half 6 's ochtends opstaan om mijn dochter naar school te voeren. Dat en het tijdsverschil met België (Qatar loopt 2 uur voor, red.), zorgden ervoor dat ik kapot was wanneer de wedstrijden begonnen." Waarom trok Alderweireld naar Qatar ruim een jaar voor zijn laatste WK met de Duivels? "Om minder wedstrijden te spelen, meer te trainen en zo goed te kunnen pieken naar volgend jaar. Ook het feit dat ik meer bij mijn gezin kan zijn, zorgt voor een goede gemoedstoestand." "Voor mij is het positief om hier te zijn richting het WK toe", zegt de verdediger. "Weten hoe de omstandigheden hier zijn, kan alleen maar in mijn voordeel spelen. Ik weet ook wat er gevraagd wordt bij de Rode Duivels, dus ik voel me klaar om te presteren."



Iedereen hunkert naar een prijs. Wij ook, maar we moeten beseffen dat een 5e kwalificatie op rij een sterke prestatie is. Toby Alderweireld

Alderweireld moest geblesseerd afhaken voor de interlands en zag vanuit zijn zetel dat België zich opnieuw - moeiteloos - plaatste voor een groot toernooi. "Het is de 5e keer dat we erbij zijn, zonder barrages te spelen. Iedereen hunkert naar een prijs. Wij ook, maar we moeten ook beseffen dat dit een sterke prestatie is." "Als je ziet dat Italië en Portugal barrages spelen, is het niet evident om "zomaar" eerste te worden in je groep. Dat zegt iets over de wilskracht van onze ploeg."



Toby Alderweireld is deel van de ervaren verdediging bij de Duivels.

De fout tegen toplanden? "Té graag willen"

De Nations League draaide uit op een flop voor de Duivels. "Natuurlijk overheerste de teleurstelling in de groep", geeft Alderweireld meteen toe. "Net na de wedstrijd denk je ook als fan, daarna ga je als professionele voetballer naar de wedstrijd kijken." "Tegen Frankrijk speelden we een erg goede eerste helft. Die lijn moesten we doortrekken, al is dat niet makkelijk. Mensen moeten aan de hand van die eerste helft beseffen dat we het hoogste niveau aankunnen. Het moet hoop geven. Zo zien wij dat ook." "Ook tegen Italië speelden we geen onaardige partij. Dat neem je telkens mee naar de volgende keer. Ik ga niet zeggen dat het goed is dat we verliezen van toplanden, maar soms willen we té graag en maken we fouten. Daar leren we uit."

Het geloof is er zeker nog. Hopelijk vallen in Qatar alle puzzelstukjes in elkaar. Toby Alderweireld