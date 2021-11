Alderweireld loopt warm in Qatar: "Door hitte raakte lichaam niet vooruit"

"Je moet er gewoon aan wennen. In het begin lijkt het alsof je lichaam niet vooruit raakt. Ook de luchtvochtigheid is lastig, maar er is niets aan te doen. Veel drinken en blijven trainen is de enige oplossing."

"De temperaturen zijn nu eindelijk aangenaam", lacht Alderweireld in een gesprek met Sporza. "Hiervoor liepen die op van 45 tot zelfs 50°C, dat was nieuw voor me. Nu is het hier 30 graden, dat is al iets beter."

Airco maakt het verschil in voetbalgek Qatar

In Qatar is het dus zweten geblazen. Is de airco in WK-stadions een welgekomen geschenk in plaats van een overbodige luxe? "Het is een heel groot verschil. In stadions met airco voelt het alsof je in Europa speelt en heb je geen besef van hoe warm het buiten is. In stadions zonder, is het dan weer extra zweten."



De Rode Duivels moeten zich geen zorgen maken over de omstandigheden tijdens de WK-matchen. Trainen doen ze zonder de kunstmatige luchtverkoeling. Een probleem?



"We hebben ook een WK in Brazilië gespeeld met een hoge luchtvochtigheid. Dat is ook een factor die het lastig maakt. Hoe we de trainingen in Qatar zullen aanpakken, weet ik niet. Maar ik ben ervan overtuigd dat we de ervaring hebben om dat zo goed mogelijk te doen", weet de verdediger.