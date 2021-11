Advocaat Veljkovic: "KBVB krijgt schadeclaim die kan oplopen tot miljoenen euro's"

"De beslissing van het BAS is volledig vernietigd en draagt geen enkele rechtsmacht", verduidelijkt meester Kris Luyckx, de advocaat van Dejan Veljkovic.

"De Belgische voetbalbond zal misschien zeggen dat het nog de beslissing van de Geschillencommissie heeft, maar de rechtbank heeft zich uitgesproken over het volledige verloop van de procedure."

"Ik denk dat de KBVB zich wel zal realiseren dat men geen juridische poot meer heeft om op te staan. Ook cassatieberoep zal volgens mij heel weinig veranderen, want de gemotiveerde beslissing is duidelijk. We zullen dan ook een schadeclaim formuleren voor de periode van 3 jaar waarin mijn cliënt niet heeft kunnen werken door die schorsing."

"Het zijn 200 pagina's vernietigende lectuur", vervolgt Luyckx. "De rechtbank heeft niet 1, maar 11 rode kaarten getrokken door te zeggen dat de rechten van verdediging van iedereen die terechtstond, geschonden zijn."

"Dat is een heel duidelijke vingerwijzing, een echte blamage voor de voetbalbond in het algemeen. De rechtbank zegt dat het redden van de competitie belangrijker was dan de rechten van verdediging: dat is ferme taal."

"Het is evident dat men daar een ernstige fout heeft gemaakt. Wie dat doet en schade veroorzaakt, moet dat betalen. Dat zal een aanzienlijke rekening zijn, want mijn cliënt heeft bijna 3 jaar niet meer kunnen werken."

"Dat kostenplaatje komt de volgende dagen op de tafel van de KBVB. Als ik zag dat mijn cliënt in het verleden een succesvol makelaar was, dan gaat dat niet over enkele tienduizenden, maar wel over honderdduizenden of zelfs miljoenen euro's die hij is misgelopen door de schorsing die totaal onterecht was."