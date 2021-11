Achter het succes: onderzoek naar "prestatieklimaat" in Nederlands vrouwenhockey

"Er is geconstateerd dat de groepscultuur, de onderlinge communicatie en het individuele welzijn van speelsters en staf punten zijn die verbeterd kunnen worden. Daarom besloot de hockeybond hier extra aandacht aan te besteden en een externe begeleider in te schakelen."

Nederlandse hockeycommentator: "Er was sprake van grensoverschrijdend gedrag"

De verklaring riep veel vragen op en in de Nederlandse pers werd er meteen duchtig gespeculeerd. Voorlopig blijft het wachten op een meer concrete verklaring. Ook voor NOS-hockeycommentator Philip Kooke hangt er nog veel mist rond de delicate zaak.



"Wat we weten is dat er na afloop van de Spelen in Tokio (waar Nederland goud pakte, red.) een evaluatie is gekomen. Daaruit bleek dat een aantal speelsters, we weten niet precies hoeveel, niet zo prettige ervaringen had gehad, met ook grensoverschrijdend gedrag."



"Er was naar verluidt geen veilig sportklimaat", vertelt Kooke. "Zo ging het bijvoorbeeld over verbale intimidatie: er werd herhaaldelijk kritiek geuit, zodanig dat speelsters zich persoonlijk aangevallen voelden. Maar mogelijk is er ook meer aan de hand, dat weten we nog niet."



De Nederlandse hockeybond nam kennis van de klachten en besloot in te grijpen. "Het was immers te groot om te negeren", weet Kooke. "Na het WK in Londen in 2018 (dat Nederland won, red.) waren er ook al signalen, maar toen was het niet zo erg als nu. Het is de voorbije jaren dus verergerd."