Zaak-Peng: Serena Williams is geschokt, ook Kim Clijsters laat zich horen

Serena Williams en Kim Clijsters zijn allebei ex-nummer 1 van de wereld, allebei maken ze zich zorgen over hun generatiegenote Peng Shuai, een speelster uit China.

"Ik ben geschokt en ondersteboven van het nieuws over mijn collega Peng Shuai", laat Williams weten via de sociale media. "Hopelijk is ze veilig en horen we snel van haar."

"Deze zaak moet onderzocht worden, we mogen niet zwijgen", stipt de Amerikaanse aan.