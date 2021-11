Team Belgium werkt op stage aan olympisch gevoel: "Connectie is heel belangrijk"

De Olympische Spelen van Tokio liggen nog vers in het geheugen en de volgende Spelen zijn pas in 2024 in Parijs. Toch benadrukt Olav Spahl het belang van de traditionele herfststage van Team Belgium. "Het is belangrijk om na het tussenseizoen opnieuw aan de trainingen te beginnen", legt Spahl uit. "Daarnaast is ook de onderlinge connectie tussen de atleten van belang." In Belek wordt er niet alleen getraind. De 90 aanwezige atleten van Team Belgium maken er ook kennis met elkaar en met elkaars sport. "We maken ploegjes van verschillende olympische disciplines en de atleten kunnen dan punten verzamelen", klinkt het. Gisteren werd er zo onder meer gesnelwandeld en gebreakdancet, ook boogschieten stond op het programma. "Ze geven dan les aan elkaar. Zeker voor de breakdancers, een nieuwe olympische discipline in 2024, is het belangrijk om de connectie te maken met Team Belgium", weet Spahl.

"Bashir Abdi en Red Lions komen nog spreken over succes"

Het olympische gevoel wordt flink aangewakkerd in Belek. "Zo'n stage is nuttig om ervaringen en kennis te delen over de verschillende sporttakken heen. We zijn begonnen met de mooie momenten van Tokio nog eens in herinnering te brengen. Zo was de olympische sfeer meteen terug", zegt Olav Spahl.



"Coaches en atleten die succesvol geweest zijn op de Spelen kunnen hier die passie delen. Zo zullen Bashir Abdi en de Red Lions nog komen vertellen hoe het gaat om te presteren op de Olympische Spelen en wat de sleutel tot succes is."



In totaal snuiven momenteel 90 sporters uit 10 verschillende disciplines de olympische sfeer op in Turkije. "We zijn blij dat dat opnieuw mogelijk is", klinkt het. "Vergeet ook niet dat we nu maar een periode hebben van 3 jaar tot de volgende Olympische Spelen. We zijn nu al op weg naar Parijs."