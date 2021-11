Sherrock blijft geschiedenis schrijven: ze haalt kwartfinale op Grand Slam of Darts

Het gaat bijzonder snel voor Fallon Sherrock. Op het WK in 2019 baarde ze al opzien door als eerste vrouw ooit een wedstrijd te winnen. Sindsdien bewees ze dat dat allerminst een eenmalige uitschieter was.

Zo versloeg Sherrock eerder dit jaar nog Dimitri Van den Bergh en gaf ze in de groepsfase van de Grand Slam of Darts Mike De Decker op zijn broek met 5-0. Haar gemiddelde van 101,55 was een wereldrecord voor een vrouw op een tv-toernooi.

Sherrock schreef ook al geschiedenis door als eerste vrouw de groepsfase te overleven, maar daar blijft het dus niet bij. In de 1/8e finales moest ook Mensur Suljovic, die ze op datzelfde WK in 2019 al had verslagen, het hoofd buigen: 10-5.

In die kwartfinale wacht Sherrock met Peter Wright een op papier nog lastiger klant. De Schot is de wereldkampioen van 2020 en de nummer 2 op de wereldranglijst. Kan Sherrock een nieuwe pagina aan het geschiedenisboek toevoegen?