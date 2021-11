Sam Van Rossom: "Stilaan de laatste kans voor mij om erbij te zijn op WK"

Op zijn 35e is Sam Van Rossom nog altijd een van de sterkhouders bij de Spaanse topclub Valencia. De voorbije jaren was hij door EuroLeague-verplichtingen vaak afwezig bij de nationale ploeg, maar volgende week kunnen de Belgian Lions wel nog eens rekenen op de guard.



Van Rossom is al jaren Europese top, won een Spaanse titel en Europese bekers, maar een WK basketbal zou ook voor hem nieuw zijn. "Je zou kunnen zeggen dat het een persoonlijk doel is om erbij te zijn op het WK", vertelt Van Rossom op de FIBA-website.



Slechts 12 Europese landen mogen naar het WK en de 1e voorronde belooft alvast lastig te worden voor de Belgian Lions, die in een groep zitten met Letland, Servië en Slovakije. "We moeten ook realistisch zijn: dat is een zware poule", beseft Van Rossom.