Roberto Martinez tipt Real-collega: "Je moet vertrouwen hebben in Hazard"

Zijn transfer van Chelsea naar Real in 2019 heeft de 30-jarige Hazard niet opgebracht wat hij en alle voetballiefhebbers ervan verwacht hadden. De aanvallende middenvelder kon nooit echt doorbreken, onder meer geplaagd door veel blessureleed.



Maar nu hij fit is, gebruikt Real-coach Carlo Ancelotti hem ook niet. Hij mag alleen af en toe invallen. Martinez neemt het op voor de Belgische aanvoerder: "Medisch gezien is Hazard op zijn best sinds hij in Madrid is, voetballend is hij evenwel bedroefd. Dit is een zeer moeilijke situatie voor hem. En de eerste keer dat hij dit meemaakt. Er wordt heel wat over Hazard gezegd, maar weinig is juist."



Hazard ligt nog tot 2024 onder contract bij Real, maar velen zien hem na Nieuwjaar of zeker na 1 juni niet meer bij de Koninklijke. De Spaanse coach is ervan overtuigd dat Hazard evenwel het tij kan keren: "Hij is een speler die altijd vooropgegaan is bij winnende projecten. Die rol mist hij nu."

"Maar hij is een voetballer met een uitzonderlijk talent en dat gaat nooit verloren. Je moet vertrouwen in hem hebben", heeft Martinez een tip voor zijn Real-collega Ancelotti.