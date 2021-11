Rangers haalt ex-speler Van Bronckhorst binnen als opvolger van Gerrard

In zijn rijke carrière speelde Giovanni van Bronckhorst van 1998 tot 2001 voor wat toen nog de Glasgow Rangers was. Met twee keer de dubbel op een rij droeg de Nederlander meer dan een steentje bij aan een van de beste Rangers-teams uit de geschiedenis.

Nu wil Van Bronckhorst diezelfde successen doen terugkeren, maar dan als coach. Sinds hij in 2010 stopte als speler was hij aan de slag bij onder meer Feyenoord en Guangzhou in China. In 2017 bezorgde hij Feyenoord een eerste titel in bijna 20 jaar.

Van Bronckhorst is een logische opvolger van Steven Gerrard, die de Rangers inruilde voor Aston Villa. "Ik ben zo gelukkig dat ik kan overnemen bij een team dat er op alle vlakken goed voorstaat", zegt de nieuwe coach bij zijn aanstelling.