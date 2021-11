Piet den Boer over KV Mechelen-Club Brugge: "KVM heeft geen grote uitblinker"

Na de internationale break trekt de Jupiler Pro League zich vanavond opnieuw op gang met een op papier boeiend duel tussen de nummers 3 en 4 in de stand, Club Brugge en KV Mechelen. Piet den Boer, supporter in hart en nieren van de seizoensrevelatie, blikt vooruit op de topper. "Ik denk dat het een plezante match wordt", zegt Den Boer aan Sporza.

Na een matige seizoensstart is KV Mechelen dankzij een sterke reeks opgeklommen naar de 4e stek, één trapje onder Club Brugge. Dat hadden ze bij KVM wellicht ook niet verwacht, na de eerste weken van de competitie.



"Maar er staan nog wel clubs bovenin die misschien ook niet verwacht hadden van daar nu te staan", merkt ex-KVM-speler Piet den Boer op. "Het is de competitie van de verliespunten. Alle clubs zijn gewaagd aan elkaar en iedereen morst met punten."



"Ik denk dat dat een beetje eigen is aan een competitie met play-offs. Onbewust denk je dat het volstaat om je gewoon te plaatsen voor de nacompetitie. Terwijl in andere landen met een gewone competitie er toch altijd meer op het scherp van de snee gespeeld wordt."



"KV Mechelen staat waar het nu staat dankzij die mooie reeks, terend op mentaliteit en inzet. Maar verlies je een keer of twee, dan kun je ook snel weer zakken."



Zo verloor KVM vlak voor de internationale break met 0-1 van STVV. "Zij stonden tactisch heel goed opgesteld en maakten het KV Mechelen moeilijk door veel druk te zetten. KV Mechelen heeft geen grote uitblinker en moet het hebben van het collectief. Als enkele spelers hun niveau niet halen, heb je een probleem."



"De match tegen Club Brugge is er natuurlijk eentje om naar uit te kijken. Club bewijst elke week dat het een heel goeie ploeg is. Ik denk dat het een plezante wedstrijd wordt."

Piet den Boer

"Wouter Vrancken is een heel goeie trainer"

Wie KV Mechelen zegt, zegt ook Wouter Vrancken. De trainer van KVM stond onlangs in de belangstelling van Championship-club Barnsley. Piet den Boer benadrukt het belang van Vrancken voor de club.



"Wouter is een heel goeie trainer voor KV Mechelen. Hij werkt met het materiaal dat hij aangeboden krijgt", looft Den Boer Vrancken.



"Om zich verder te ontwikkelen zal hij op een bepaald moment wel eens die kans moeten grijpen om naar een mooie club te gaan, maar hij mag nu al trots zijn op het werk dat hij geleverd heeft. Hij is nuchter, realistisch en houdt de voetjes op de grond. Én een echte clubmens. Meer heb je niet nodig bij KV Mechelen."