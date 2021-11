Otto Vergaerde over nieuwe ploeg Trek-Segafredo: "Extra stap zetten in een grote ronde"

Een vijftal jaar geleden leek Otto Vergaerde uit te groeien tot een van de nieuwe Belgische pistetalenten, maar hij is nooit helemaal ontbolsterd. Vergaerde is meer geëvolueerd als wegrenner, maar voelt zich in 't Kuipke in Gent weer in zijn sas.

"Het loopt niet altijd zoals je wil", vat hij de voorbije jaren filosofisch samen. "Maar als je het fysiek aankunt en alles mentaal blijft opbrengen, dan komt er altijd iets goeds uit."

De piste was vroeger de speeltuin van Vergaerde. "Hier werk je constant op interval en je motor groeit daar enorm van. Vergelijk het met veldrijden, waar je ook voortdurend in het rood gaat."

"Als je dat aankan en je herstelt van de inspanningen, dan word je beter. Als je genoeg tijd krijgt om die zaken in te plannen, dan kun je daar sterker van worden."

"Een pistier als Kenny De Ketele is misschien snel naar de piste gegaan. Als hij 15 jaar geleden de huidige begeleiding gehad zou hebben, dan had hij misschien ook op de weg gescoord."