Ontketende Antetokounmpo stuwt Milwaukee naar winst tegen LA Lakers

De Milwaukee Bucks hadden - mede door een flinke portie blessures en afwezigheden - thuis niet meer gewonnen sinds hun seizoensopener op 19 oktober.



De kampioen kon vannacht tegen de LA Lakers opnieuw rekenen op forward Khris Middleton, die de voorbije 8 wedstrijden gemist had door een coronabesmetting.



Middleton was bij zijn terugkeer goed voor 16 punten, maar de ster van de avond was Giannis Antetokounmpo. De Griek miste maar 5 shots en sloot zijn avondje af met liefst 47 punten, zijn beste prestatie van het seizoen.



De Bucks wonnen zo met 109-102 van de LA Lakers, die nog steeds de geblesseerde LeBron James missen. Bij de bezoekers was Talen Horton-Tucker de topschutter met 25 punten.