Nuyens stapt naar UCI in dossier-Van Aert: "Niet correct dat Jumbo-Visma de dans ontspringt"

Nuyens vocht de contractbreuk aan en na een ellenlange procedureslag werd hij in juni in het gelijk gesteld door het Arbeidshof van Antwerpen.

Voor wie helemaal verloren gelopen is in het doolhof: Wout van Aert zette enkele jaren geleden zijn eerste profstapjes in het team van ex-renner Nick Nuyens.

Contract bij Jumbo-Visma

Aangezien - volgens het Arbeidshof - de contractbreuk onterecht was, lag Van Aert destijds nog onder contract bij het team van Nuyens toen hij al vroeger dan gepland in Nederlandse loondienst ging rijden.

"Ze hebben negatief geantwoord op voorstel tot minnelijke schikking"

De UCI heeft de voorbije jaren het geschil vooral vanaf de zijlijn bekeken en schreef in november 2018 dat het disciplinaire stappen zou kunnen zetten wanneer de Belgische rechtspraak geoordeeld zou hebben dat het om een onterechte contractbreuk zou gaan.

Net daarom - met de uitspraak van het Arbeidshof in de hand - wil Nuyens dat de UCI stappen zet.

"Er is een arrest en er is geen sprake van een dringende reden. Dan is de enige logische consequentie dat de renner zonder toestemming van ploeg is veranderd", legt Rudi Desmet, raadsman van Nuyens, uit.

"In dat geval zijn de UCI-reglementen heel duidelijk: zoiets kan niet zonder akkoord met de ploeg waarmee er nog een contract was."

"We hebben na het arrest Wout van Aert en Jumbo-Visma gecontacteerd en gezegd dat er contractbreuk is geweest. Jumbo-Visma heeft een contract getekend op een moment dat het niet kon, zonder een akkoord met de ploeg van Nuyens."

"We hebben hen voorgesteld om een minnelijke regeling te treffen, maar daar hebben zij negatief op geantwoord. We kunnen dus niet anders dan de zaak voor te leggen aan de UCI."