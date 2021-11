Mørkøv/Hansen, de onklopbare tandem? "We vangen elkaars zwaktes goed op"

Na twee dagen lijkt de Gentse Zesdaagse uit te draaien op een duel tussen Michael Mørkøv en Lasse Norman Hansen versus Kenny De Ketele en Robbe Ghys.

"Als je kijkt naar de punten, is er al een kloof met de rest. Maar er volgen nog veel koppels op slechts een ronde", analyseert Mørkøv de eerste schifting. "De race ligt nog open."

De Deen is meer dan waarschijnlijk de beste lead-out op de weg, maar is ook op de piste geen pannenkoek. Met Lasse Norman Hansen is er al enkele jaren een succesformule gevonden.

"Natuurlijk zijn er zwaktes bij ons", lacht Mørkøv als hem gevraagd wordt of hij met Hansen onklopbaar is.

"Zo is het Kuipke een hele speciale piste. De andere pistes zijn veelal dubbel zo lang. Ik was hier 6 jaar geleden voor het laatst en dat is toch een nadeel tegenover de lokale renners."

"Maar we hebben een goed partnerschap en vangen elkaars zwaktes op", vult Hansen aan. "We kunnen onze kracht hier kwijt, maar 't Kuipke is smal en technisch. Wie hier is opgegroeid, heeft inderdaad een klein voordeel."