Max Verstappen over zijn omstreden manoeuvre: "Zou het opnieuw doen"

Komend weekend staat in Qatar de op 2 na laatste WK-manche op het programma. In de aanloop naar de grand prix gaat het vooral over het manoeuvre van vorige zondag In Brazilië. Max Verstappen die zijn koppositie verdedigde met een uitwijkmanoeuvre.

Of hij het opnieuw zou doen? "Ja", antwoordde de Red Bull-coureur zonder te aarzelen op de persconferentie vanmiddag.

"We waren hard aan het vechten en remden laat voor de bocht met versleten banden. Als ik dan abrupt naar links had gestuurd, was ik van de baan gespind. En als rijder probeer je nu eenmaal je auto te controleren."

"Ik vond het een prachtig duel", gaat Verstappen voort. "Ik heb me alleszins vermaakt."

"En op het einde hebben zij (Mercedes, red.) de race gewonnen. Ze waren ook sneller."