Kamp-Wout van Aert niet onder de indruk: "Dit is niet één maar drie bruggen te ver"

Ook Wout van Aert en zijn entourage vernamen vanochtend het nieuws over de zoveelste episode in het geschil met Nick Nuyens. Zijn advocaat Walter Van Steenbrugge is evenwel gerust op een goede afloop: "Dit onderlijnt nog maar eens de kwalijke intenties."

Drie jaar na de breuk met Nick Nuyens blijft de hele zaak Wout van Aert achtervolgen. Door de nieuwe stappen van zijn voormalige ploegbaas moet de renner onder meer een schorsing vrezen. Al maken ze zich in het kamp-WVA geen grote zorgen. "We zijn inhoudelijk niet onder de indruk van wat er gezegd of geschreven is", aldus advocaat Walter Van Steenbrugge. "Waarom zou de UCI moeten tussenkomen? We zijn steeds heel transparant geweest. Alles is gemeld volgens de reglementen - zo is de reden van de contractbreuk uitgelegd. Alles verliep zonder slag of stoot."

Wout zal zich niet uit zijn evenwicht laten brengen. Daar is hij te intelligent en rustig voor. Walter Van Steenbrugge

"Voor ons is het heel duidelijk wat de intenties zijn en waren", gaat Van Steenbrugge verder. "Namelijk Wout van Aert zoveel mogelijk sportieve en financiële schade toebrengen. Bovendien beroept Nuyens zich op een contractbreuk in het nadeel van zijn ploeg. Maar daar is het laatste nog niet over gezegd. Hij praat een beetje voor zijn beurt, want er is nog een cassatieprocedure hangende."