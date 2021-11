Jonas Rickaert over "idool" Michael Mørkøv: "Ik kijk naar zijn lead-outs"

"Aan jeugdrenners die geïnteresseerd zijn om sprinter of lead-out te worden, kan ik echt aanraden om via de piste de weg op te zoeken. Ik kan het alleen maar aanmoedigen."

Rickaert kan zijn liefde voor 't Kuipke niet verbergen. "Elke zondag van de Zesdaagse zeg ik dat het mijn laatste keer geweest is, maar een half jaar later verlang ik weer naar november en ben ik de eerste om te vragen om hier te rijden."

"Ik verbaas mezelf", glimlachte Rickaert tijdens de tweede avond in Gent. "We hadden tijdens het wegseizoen al afgesproken dat we hier zouden starten. We zijn blijven trainen en het motiveert om hier met een ploegmaat te staan."

Alpecin-Fenix wordt in 't Kuipke vertegenwoordigd door Jonas Rickaert en Silvan Dillier. Met de Zwitser, kampioen van zijn land op de weg, draait hij vlotjes mee in de top 5.

"Ik kijk enorm op naar Mørkøv"

Jonas Rickaert is zelf geen strijkijzer en is bij Alpecin-Fenix een zeer gewaardeerde lead-out. Hij is de laatste man voor Tim Merlier, Jasper Philipsen en soms zelfs voor Mathieu van der Poel.

"Op het BK in Gent (2019) hebben Tim en ik bewezen dat we elkaar echt begrepen. Dat is blijven groeien en dat vertrouwen is er ook met Jasper en Mathieu."

"De rust die ik uitstraal in de sprints heb ik geleerd op de piste. Het is belangrijk dat je kalm blijft en die positionering leer je op de piste."

"Dat neem ik mee naar de weg. Kijk naar Michael Mørkøv. Als lead-out is het ideaal om via de piste naar de weg te gaan."

De naam is gevallen: Michael Mørkøv. Rickaert heeft de jongste jaren een reputatie uitgebouwd en is misschien wel zijn troonopvolger.

"Dat wordt veel gezegd. Hij blijft een idool op vlak van de lead-outs. Ik kijk enorm naar hem op. Ik kijk ook naar zijn lead-outs en leer nog altijd bij."

"Het is leuk om hier met hem te strijden op de Gentse piste. We hebben nog niet veel woorden gewisseld, maar dat komt wel."