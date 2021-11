FIFA 22-competitie breidt uit naar 70 landen, meest omvangrijke ter wereld

EA Sports ziet het groots dit jaar, en bereidde hun esportprogramma uit naar 70 landen. Hiermee wordt het een van de meest omvangrijke esportcompetities ter wereld. In het nieuwe systeem worden zowel één-op-één als teammatchen gespeeld. Spelers krijgen dus de kans om op hun eentje deel te nemen, of als deel van een ploeg. Deze teams zowel traditionele voetbalclubs, esportploegen of zelfs afgevaardigde landenclubs zijn.

Drie officiële competities

Het officiële programma van EA bestaat dit seizoen uit drie competities, met als kers op de taart de FIFAe World Cup 2022. Deze toernooien zijn toegankelijk voor iedereen.



De FIFAe Club Series is een online toernooi in teamverband. Tijdens elke wedstrijd worden twee ploegen van twee spelers tegenover elkaar gezet. De beste ploegen kwalificeren zich voor The Road to the FIFAe World Cup 2022.



Ook de FIFAe Nations Series is een competitie tussen ploegen van telkens twee spelers. Hier nemen verschillende nationale sportbonden het tegen elkaar op. Net als bij de Club Series begint dit toernooi met online kwalificatiewedstrijden. De beste landen gaan door naar de play-offs voor de Nations Cup 2022.



De EA Sports FIFA 22 Global Series is dan weer een solocompetitie, verdeeld over tien regio’s over heel de wereld. Dit toernooi heeft 30 officiële partners – waaronder de Premier League, de Bundesliga, de UEFA Champions League, Ligue 1 en La Liga. Deze competitie wordt gespeeld door esportafgevaardigden van traditionele voetbalclubs.

Meevolgen kan!