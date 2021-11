Deceuninck-Quick Step vist ongelukkige Ilan Van Wilder op bij DSM

Ilan Van Wilder lag al een tijdje overhoop met het management van DSM. Zo kwam hij in het najaar nauwelijks nog in actie. Een breuk leek onafwendbaar, ook al had Van Wilder nog een lopend contract.

"Het zou onaanvaardbaar geweest zijn als een renner met uitspraken in de media of een rechtszaak zijn lopende contract kon verbreken. Daar zouden we nooit aan meegewerkt hebben", schetst Iwan Spekenbrink, CEO bij DSM, de grimmige situatie.

"We stonden wel open voor een transfer op een correcte manier. Het is goed om te zien dat Ilan en zijn zaakwaarnemer de twee teams hun gang hebben laten gaan. We wensen hem het allerbeste bij Deceuninck-Quick Step."

Van Wilder moet bij The Wolfpack een cruciale schakel worden in de rondeploeg rond Remco Evenepoel, al zal hij ook zeker zelf zijn ambities willen waarmaken. Twee jaar geleden stond hij nog op het eindpodium van de Ronde van de Toekomst.

"We zijn zeker dat hij in ons team nog kan groeien", zegt manager Patrick Lefevere. "We zijn zeker dat hij een toegevoegde waarde zal zijn voor onze ambities in het rondewerk."