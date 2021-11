Bolingo: "Gemiste Spelen zijn donkere bladzijde in prachtig verhaal"

Cynthia Bolingo werkt op de BOIC-stage in Turkije zowel mentaal als fysiek aan haar comeback. Bij Belga blikt ze terug op haar turbulente zomer en kijkt zo ook al eens vooruit.

"De Spelen blijven een enorme ontgoocheling, maar het is iets wat deel uitmaakt van het leven van een atleet. Een donkere bladzijde in een prachtig verhaal."

Bolingo kreeg ook kritiek, omdat ze in de aanloop naar de Spelen te veel gelopen zou hebben. "Het is altijd makkelijk gratuite kritiek te leveren als het slecht gaat. Ik zou te vroeg in vorm geweest zijn, maar als ik het mocht herdoen, zou ik niets aan mijn trainingen veranderen."

"Atletiek is een sport waarin je je lichaam tot het uiterste drijft. Voor een groot kampioenschap moet je tot de limiet gaan en jammer genoeg is dat niet altijd te controleren. Dan ga je er al eens over."

"Hoe dan ook raakt die kritiek me niet. Ik heb me altijd al goed van dat soort beslommeringen van buitenaf kunnen afsluiten. Ik doe wat ik wil en heb vertrouwen in mezelf. Voor wat anderen daar van denken, ga ik mijn slaap niet laten."