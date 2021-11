Ambitieuze Red Panthers: "Wij willen ook prijzen winnen"

Onze nationale hockeyploegen bevinden zich momenteel in Turkije met Team Belgium. Daar richten ze hun vizier een eerste keer op de Olympische Spelen van 2024 in Parijs. De Red Lions verdedigen er hun gouden medaille, de Red Panthers gaan voor een medaille.

Op het EK in juni veroverden ze al brons. "Daar ging het al goed, maar om op wereldniveau te scoren moet het sneller, slimmer en fitter", stelt Raoul Ehren.

Daar heeft de bondscoach alle vertrouwen in. "We hebben stappen gezet. En het niveau zal nog stijgen, daar geloof ik 100 procent in."





"Tegen Nederland hebben we laten zien dat we progressie maken. Zij beschikken met voorsprong over het beste team, maar in de laatste wedstrijden doen we wel mee. De laatste keer kwamen we zelfs op voorsprong."