Al bewegend gamen en al gamend bewegen: de 5 leukste workout-games op een rijtje

Ring Fit Adventure

In de Nintendo Switch-game Ring Fit trek je op avontuur om een bodybuildende draak te verslaan. Dit doe je samen met een pratende Pilates-ring. Klinkt absurd, en dat is het ook, maar het spel zorgt voor een fantastische workout. Aanvallen doe je door verschillende fitnessoefeningen correct uit te voeren, van stretches over squats tot plank-poses. Ook cardio wordt niet vergeten, je personage beweegt pas vooruit wanneer je zelf ter plaatse jogt.



Voor zij die draken liever links laten liggen, zijn er verschillende mini-games waarbij je specifieke oefeningen uitvoert en zelf kiest welke delen van je lichaam je wilt trainen.

Just Dance 2021

Just Dance is een titel die al even meegaat, en het blijft een ideale manier om calorieën te verbranden en aan je flexibiliteit te werken. De game trackt je bewegingen en laat je je verschillende cardio-oefeningen uitvoeren op de tonen van Dua Lipa, The Weeknd of zelfs K3. Wanneer je zo’n 30 minuten Just Dance speelt, verlies je tot 200 calorieën, niet slecht.



Just Dance kan gespeeld worden op elke console en heeft ook een app, waarin je de virtuele dansbewegingen zo correct mogelijk moet nabootsen.

Arms

Arms is een kleurrijk boksspel op de Nintendo Switch waarin bizarre mechanische boksers het tegen elkaar opnemen. Je bewegingen worden gevolgd door middel van de Switch-controllers. Spelers moeten dus niet enkel slimme boksbewegingen maken, maar ook vijandelijke stoten blokkeren en uit de weg bewegen wanneer nodig.



Arms is niet het meest intensieve spel van de lijst, maar elke beweging telt en het is het perfecte spel om rustig je workout mee te beginnen of af te bouwen.

Pokémon Go

Voor wie een workout toch liever combineert met een ijskoude frisse neus is er Pokémon Go, een spel waarbij je al wandelend Pokémon vangt. Pokémon Go is een game die je in Augmented Reality op je telefoon speelt. Dat wilt zeggen dat je door je scherm Pokémon ziet opduiken in de echte wereld.



Pokémon Go werkt verslavend op de beste manier. Hoe langer je wandelt, hoe meer eieren je kan uitbroeden (jawel.) Al gauw merk je dat je snel nog even een ommetje wilt maken om die ene Bulbasaur of Pikachu te vangen.



Pokémon Go kan gratis gedownload worden op je telefoon en wordt samen met anderen gespeeld. Ideaal dus voor ouders die graag meer willen gamen én wandelen met hun kinderen, maar niet weten waar te beginnen.

Beat Saber