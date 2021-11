"De Ketelaere en Vanaken zijn nu nog niet fit, maar vrijdagavond moet lukken"

Maar aan de vooravond van de wedstrijd tegen KV Mechelen benadrukt Clement ook het belang van de Jupiler Pro League. "We moeten in de competitie meer punten halen dan we tot nu toe gehaald hebben", vindt hij. "We zitten met veel mooie uitdagingen de volgende maanden." De eerste uitdaging is KV Mechelen, vrijdagavond. "Een goeie ploeg die offensief speelt, veel pressing zet, goed voetbalt van achteruit met veel wisselende posities. Ze hebben ook een sterke 12e man. Iedereen zal vanaf de eerste seconde heel scherp moeten zijn om daar een goed resultaat te halen."

In welke toestand heeft Clement zijn spelers teruggekregen na de interlands? "Enkel Jack Hendry is terug gekomen met last aan zijn enkel. Hij zal wel in de selectie zitten en ik denk wel dat het goed komt naar morgen toe", aldus Clement.



Hans Vanaken en Charles De Ketelaere speelden dinsdag nog met de Rode Duivels. "Woensdag hebben ze kunnen recupereren. Op dit moment zijn ze nog niet fris, maar tegen vrijdagavond moet dat wel lukken", meent Clement.



"Afspraken over speelminuten zijn er niet gemaakt met de bondscoach. Hij beslist daarover. Ik ben vooral blij dat alle internationals met een positief verhaal zijn teruggekeerd, ook de jongeren."



Clement zal niet dulden dat zijn spelers al met hun hoofd bij het Champions League-duel met Leipzig zitten. "Eerst focussen we op KV Mechelen, daarna pas op Leipzig. We bekijken het match per match."