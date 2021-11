Weergaloze Curry dirigeert Warriors naar winst in topper bij Brooklyn

Twee dagen geleden incasseerde Golden State bij Charlotte zijn 2e nederlaag van het seizoen, maar dat verlies was duidelijk niet blijven hangen. Op bezoek bij de Brooklyn Nets waren de Warriors vooral na de rust de betere ploeg, met dank aan een ontketende Stephen Curry en een meesterlijke Draymond Green.



Een stevige tussenspurt in het 3e quarter zette de bezoekers op weg naar een afgetekende overwinning: 99-117. Curry was de topschutter met 37 punten, waarvan 9 driepunters. In het publiek weerklonken zelfs MVP-gezangen, opvallend wanneer ene Kevin Durant voor de thuisploeg speelt.



Durant, ex-Golden State, was tot nog toe de topschutter in de NBA dit seizoen met een gemiddelde van bijna 30 punten per wedstrijd. Maar de sterspeler van de Nets werd door meesterverdediger Draymond Green beperkt tot "maar" 19 punten. "Je kunt defensief geen betere job doen dan wat Draymond zonet deed", sprak Warriors-coach Steve Kerr na afloop.



Golden State blijft de leider in de NBA met 12 overwinningen en 2 nederlagen. Indrukwekkend, en dan moet Klay Thompson nog terugkeren. De scherpschutter is na ruim 2 jaar en 2 zware blessures bijna opnieuw fit.



"Hij speelt op training weer 5 tegen 5 en dat ziet er goed uit", zegt Kerr. "Maar 2 jaar out is lang. Hij heeft nog tijd nodig. Hij is nog niet klaar om opnieuw wedstrijden te spelen, maar zijn progressie is wel veelbelovend."