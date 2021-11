Van Gaal triomfeert vanuit rolstoel: "Bij een nederlaag was ik gestopt"

"Maar bij AZ zat ik ooit vrijdag in het ziekenhuis met een gebroken enkel en wonnen we de dag erna de wedstrijd. Het kon dus niet anders dan een goed signaal zijn", lachte Van Gaal er nu om.

Constant telefonerend vanuit zijn rolstoel briefte de Oranje-bondscoach zijn assistenten vanuit een loungeruimte over de tactische aanpak in het cruciale WK-duel. Allemaal het gevolg van die ongelukkige val eerder deze week.

Van Gaal onthulde overigens dat hij bij een uitschakeling gestopt zou zijn als trainer. "Dan had ik geen land meer gecoacht", klonk het. "Ik heb altijd gezegd: een land zou ik nog willen doen, een club niet. Er zijn enkele landen geweest die mij wilde inhuren, maar dit zou dan mijn laatste klus geweest zijn. Bij een gemiste kwalificatie was dat geen leuk einde geweest.”

Nochtans was er ook lange tijd een bezorgde blik te zien. Nederland moest namelijk tot diep in het slot bibberen voor een dodelijke tegengoal. "Natuurlijk kan het altijd misgaan", aldus Van Gaal. "Maar volgens mij heeft Noorwegen misschien een halve kans gecreëerd. Ik ben niet zo zenuwachtig dan, hoor. Ik ga altijd van het positieve uit."

Nu mag de legendarische trainer zich nog opmaken voor het WK in Qatar. "Het was een fantastische week", glunderde Van Gaal. "We hebben elkaar leren kennen in dieptepunten en hoogtepunten. De jongens hebben het plan fantastisch uitgevoerd. We hebben twee doelpunten gemaakt en de nul gehouden met een doelman (Jasper Cillessen, red.) die terugkomt uit het niets."