Tom Meeusen presteert weer: "Lars van der Haar motiveert me extra"

Omdat Tom Meeusen het publiek heeft gemist

Voor de zeges doet Tom Meeusen al een tijd niet meer mee, maar de jongste weken staat hij er weer. In de Superprestige van Gieten kwam hij als 9e binnen, op de Koppenberg klom hij naar een 6e plaats en vorig weekend in Leuven gooide hij er een 2e plaats bovenop.

"Die cross stond met stip genoteerd in de agenda van het team", doet de veldrijder zijn verhaal. "De toppers waren al op weg naar Tsjechië voor de Wereldbeker, de kans dus om onze sponsors in de verf te zetten."

"Bovendien verkies ik ook zulke crossen in eigen land. Let op, als de bondscoach me selecteert, vlieg ik met plezier naar de Verenigde Staten, maar in de typische sfeer die er hier hangt, kan ik altijd iets meer."

"De chiro uit mijn dorp (Horendonk in Essen, red) was toevallig op weekend In Leuven. Zij schreeuwden zich schor voor mij. Dat gaf me extra vleugels", lacht Meeusen.

"Het is een van de factoren waardoor ik beter voor de dag kom dit seizoen. Ik heb het publiek gemist, dat is me nu wel duidelijk geworden."