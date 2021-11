Tadej Pogacar weerstaat aan lokroep van de Giro: "Misschien doe ik Tour en Vuelta"

Sinds de voorstelling van het parcours van de Giro vorige week laat organisator RCS geen kans liggen om Tadej Pogacar aan te spreken.

Marco Pantani was in 1998 de laatste renner die beide grote rondes naar zijn hand zette en volgens de Giro-bonzen is Tadej Pogacar zijn gedroomde opvolger.

Pogacar won in 2020 en 2021 de Tour en maakt ook in 2022 een hoofddoel van de Ronde van Frankrijk.

Ondanks het geflirt vanuit Italië lijkt Pogacar het been stijf te houden. "Ik ben nog vrij jong", zegt de 23-jarige Sloveen bij ESPN Brasil.

"Ik heb nog nooit twee grote rondes in één jaar gereden", argumenteerde de kopman van UAE, die in 2019 prof werd.

"Het is riskant om dat volgend jaar al te doen. Misschien rijd ik in 2022 de Tour en de Vuelta en dan kan ik de komende twee à drie jaar voor de Giro en de Tour gaan. Ja, dat is een mogelijkheid."