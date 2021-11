Scheidsrechtersbaas is "tevreden" over groep: "Een positieve evolutie"

Tijdens de vergadering rond de arbitrage op de Belgische velden nam ook bondscoach Roberto Martinez het woord als lid van het de "Professional Referee Board". Hij beperkt zich daarbij niet tot alleen maar luisteren.

"Hij neemt aan alle vergaderingen deel", zegt Layec. "Hij geeft zijn mening. We horen elkaar regelmatig. Hij geeft me vaak zijn indruk van een wedstrijd die hij gevolgd heeft. Hij is eerlijk in zijn analyse", luidt het.

Ondanks een weekend dat "een beetje lastig" was enkele weken geleden, is Layec van oordeel dat zijn scheidsrechters "de wedstrijden goed leiden". De Fransman ziet het allemaal positief in.

"We komen op het punt dat we onze manier van arbitrage kunnen opleggen. Er is een zekere coherentie, ook al blijft dat soms lastig. Ik denk dat iedereen het er over eens is dat er een positieve evolutie is."

"Het kan altijd beter, bijvoorbeeld als het gaat over het lezen en aanvoelen van het spel en van de fouten en de reacties van coaches, maar over het algemeen ben ik tevreden over mijn groep."

Layec benadrukt graag dat er een nieuwe generatie aan het opstaan is, met de 24-jarige Arthur Denil en de 27-jarige Lothar D'hondt, terwijl Lawrence Visser (31) en Erik Lambrechts (37) internationaal actief zijn.

"We zitten in een interessante dynamiek", aldus Layec. "Deze generatie werkt samen, zonder dat er iemand achterblijft. Iedereen is op de trein gesprongen en ik ben verbaasd over het geleverde werk van al onze arbiters."