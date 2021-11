Novak Djokovic: "Ik hoop oprecht dat Roger Federer nog terugkeert"

In de vaderlandse pers blaast Roger Federer een beetje warm en koud tegelijk. Neen, de Zwitser heeft zijn racket nog niet opgeborgen na een zoveelste knie-operatie, maar Federer zou naar eigen zeggen "erg verbaasd" zijn als hij op Wimbledon, zijn favoriete toernooi en het derde grandslamtoernooi van het seizoen, in actie zou kunnen komen.

"Roger is een icoon van onze sport. Iedereen houdt van hem", begon Novak Djokovic op de ATP-Finals in Turijn zijn lofzang voor zijn concurrent.

"Hij is zo cruciaal op en naast het terrein voor het tennis. In het belang van onze sport hoop ik oprecht dat hij nog eens terugkeert en in actie kan komen. Ik ben er zeker van dat hij zijn carrière niet op deze manier wil beëindigen."

Federer verloor begin juli zijn laatste match op Wimbledon. "Ik denk dat hij nog een laatste keer zal doorduwen", zegt Djokovic, zelf 34 en net als Federer 20-voudig grandslamwinnaar.

"Na alles wat hij bereikt heeft en gedaan heeft voor onze sport, verdient hij een waardig afscheid."