Nog meer bezorgdheid na "verklaring" van Peng Shuai: "Ze moet vrijuit kunnen praten"

Over het lot van Peng Shuai is er al dagen onzekerheid. De WTA, de profbond voor tennissters, deelde maandag mee dat de 35-jarige Chinese "veilig" zou zijn, maar dat bericht is misschien wat te voorbarig geweest.

Vanavond werd namelijk een communiqué verspreid door de Chinese staatsmedia. In de brief naar WTA-baas Steve Simon nam Peng Shuai zelf het woord.

Ze schrijft, zo lezen we, dat de verklaringen van de WTA over haar situatie zonder haar goedkeuring de wereld werden ingestuurd.

"Het nieuws in dat bericht, zoals de beschuldigingen over seksueel misbruik, klopt niet."

"Ik ben niet vermist en ik bevind me niet in een onveilige situatie. Ik rust gewoon thuis uit en alles is in orde."

De Chinese tennisster roept nog op om verdere berichtgeving bij haar te verifiëren, maar de WTA hecht weinig geloof aan het bericht dat in de mailbox van Steve Simon is beland.

(lees voort onder de tweet)