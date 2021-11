Kevin De Bruyne haalt gram op fans van Wales: "Zij waren begonnen, hé!"

"Shit Aaron Ramsey, you are a shit Aaron Ramsey", klonk meermaals uit de kelen van de fans van Wales dinsdagavond. Mikpunt van spot? Rode Duivel Kevin De Bruyne. Alleen is het gevaarlijk om te lachen met De Bruyne, want die deed wat hij het beste kan: antwoorden met de voeten. "Dat maakt voetbal zo plezant."