Ito (Genk) held van Japan, Larin (ex-Zulte Waregem) held in Canadese sneeuwpret

Oman - Japan 0-1

In de stand staat Japan nu op de 2e plaats, Saudi-Arabië leidt. De top 2 plaatst zich rechtstreeks voor het WK in Qatar.

Gisteren tegen Oman deed hij dat na een "Belgische combinatie". In de 80e minuut hoefde Ito de voorzet van Union-aanvaller Mitoma maar binnen te tikken.

In de Aziatische voorronde heeft Japan 2 keer met het kleinste verschil gewonnen: 1-0 tegen Vietnam en 1-0 tegen Oman. Telkens maakte Junya Ito het doelpunt.

Canada - Mexico 2-1

Canada leidt in Noord-Amerika met 16 punten uit acht duels, de Verenigde Staten volgen met 15. Mexico heeft er 14, net als Panama. Drie landen plaatsen zich rechtstreeks voor het WK.

Larin werd twintig minuten voor tijd gewisseld voor Lille-aanvaller Jonathan David (ex-AA Gent). Tajon Buchanan, die in januari naar Club Brugge trekt, stond de hele partij op het veld.

In Noord-Amerika ontpopte Cyle Larin zich tot grote held van Team Canada. De voormalige aanvaller van Zulte Waregem, nu Besiktas, maakte beide doelpunten tegen Mexico (2-1). De aansluitingstreffer van Hector Herrera kwam te laat.

In Edmonton was er voor de match tonnen sneeuw gevallen. Ideeal voor wat sneeuwpret na de zege.

Nederland - Noorwegen 2-0

Terug naar Europa, daar moeten de Noorse voetballers een kruis maken over het WK. Zij vlogen er gisteren in laatste instantie uit na een nederlaag in Nederland.

"Dit was dé kans", foeterde Genk-speler Kristian Thorstvedt. "We presteren goed, maar eindigen wel als 3e in onze groep. Dat doet pijn."

"Maar voor onze spelersgroep is dit nog maar het begin", klopte hij zichzelf nog op de borst.