Gemengde gevoelens bij Zesdaagse-bezoekers: "Onnatuurlijk" versus "Veel sfeer"

De Gentse Zesdaagse is gisterenavond afgetrapt met de nodige coronamaatregelen. In 't Kuipke moet het publiek zijn mondmasker opzetten. Om iets te eten of te drinken moeten ze de zaal verlaten. Sporza legde zijn oor te luister bij enkele toeschouwers. Hoe beleven zij deze corona-editie?