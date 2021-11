Gek, gekker, gekst: duik het ravijn in op een motor (met een parachute)

Bekijk de geweldige stunt:

Waaghals stort zich van klif met motor

De waaghals landde 30 seconden later veilig naast zijn motor, trapte die in gang en reed de zonsondergang tegemoet.

Hij combineerde de sprong van maar 55 meter ver met een dubbele frontflip en haalde in vrije val - nog steeds op zijn motor - een snelheid van 150 kilometer per uur.

De Fransman Tom Pages (36) verlegt al jaren grenzen in de freestyle motorcross. In Avoriaz stuurde hij zijn aangepaste motor met exact 80 kilometer per uur over een 7 meter hoge schans van een 170 meter hoge klif.

"Totale controle"

"Het moeilijkste was iets wat je in de video niet kan zien: rekening houden met de wind", legt Tom Pages uit.

"Ik was al jaren met dit concept bezig en werd bijgestaan door echte pro's als skydivers Fred Fugen en Stéphane Zunino. Dit is zoveel meer dan een coole trick. Dit is creëren. Het uitwerken van een idee en de uitdaging aangaan, zowel fysiek als mentaal", gaat hij voort.

"Ik kon en mocht echt niets aan het toeval overlaten. De laatste vijf dagen voor de spong draaiden enkel om veiligheid en mentale voorbereiding. Totale controle is een must. Over elk detail was nagedacht."