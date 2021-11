Fans blijven welkom op sportwedstrijden, maar mondmasker wordt weer verplicht

Dat betekent dat de sportsector grotendeels gespaard wordt, net als de andere sectoren trouwens. Sport kan zowel met als zonder publiek blijven doorgaan. "We willen niets sluiten", benadrukt Vlaams minister-president Jan Jambon, "maar we kiezen wel voor extra beveiligingsmaatregelen".

Het advies van expertengroep GEMS, dat eerder was uitgelekt, wou de indooractiviteiten drastisch terugdringen. Dat zou betekenen dat alle zaalsporten, zoals bijvoorbeeld basketbal of volleybal, minstens een paar weken opgeschort zouden worden.

Vlaamse Sportfederatie: "Situatie blijft voor ons ongewijzigd"

Koen Umans, voorzitter van de Vlaamse Sportfederatie, reageert opgetogen op de beslissing van het Overlegcomité. "We hebben het Koninklijk Besluit nog niet in handen, maar zoals zij het nu begrijpen, is de situatie nagenoeg ongewijzigd."

"Een Covid Safe Ticket blijft enkel nodig voor consumerende klanten in de horeca en voor publieke evenementen. De enige verstrenging is dat je wel een CST (én mondmasker) nodig hebt voor evenementen met minstens 50 personen indoor en minstens 100 personen outdoor."

Umans verwacht dus geen grote aanpassingen te moeten doen. "Wij hebben al CO2-meters in gesloten ruimtes en hebben al veel aandacht aan ventilatie besteed."

"Het sporten kan dus gewoon doorgaan. Wij vinden dan ook dat sport geen deel van het probleem is, wel een deel van de oplossing."