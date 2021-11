Edouard Mendy en Ferland Mendy hekelen foute foto's bij artikels Benjamin Mendy

Edouard Mendy, doelman bij Chelsea, en Ferland Mendy, linksachter bij Real Madrid, zijn neven van elkaar, maar ze hebben geen familieband met de in opspraak geraakte Benjamin Mendy. Toch werden hun foto's per ongeluk gepubliceerd bij tal van artikels over de verkrachtingszaak van de City-speler.

Op Instagram lucht Edouard Mendy zijn hart. "Het is triest om te zien dat sommigen in 2021, zowel in Frankrijk als in Engeland, zwarte mensen nog altijd zien als iemand zonder naam of herkenbaar gezicht."

"Deze "fouten" lijken los van elkaar te staan, maar ze wijzen daarentegen op het tegendeel. Ze zijn uiterst symbolisch."

"Het is echt niet moeilijk om twee gezichten uit elkaar te houden, zeker niet als je een voetbalshirt hebt als handig hulpmiddel!"

"Stop hiermee!", voegt Ferland er op twitter aan toe. "Het zal tijd kosten, maar uiteindelijk zullen jullie ons respecteren. Of jullie het nu willen of niet!"