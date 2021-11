Dit is het veldritprogramma van Wout van Aert tot en met het BK

Wout van Aert laat komend weekend (Merksplas en Koksijde) net als het daaropvolgende tweeluik (Kortrijk en Besançon) dus nog schieten.

Hij trapt zijn wintercampagne op gang in het eerste weekend van december, zo meldt Wielerflits.nl en bevestigt Van Aert aan onze redactie.

Na een dubbel in Essen en Val di Sole, op Italiaans grondgebied, volgt een stage in Spanje met zijn ploegmaats van Jumbo-Visma. Hij past dus voor Rucphen en Namen.

Het kerstmenu van Van Aert zal niet al te stevig mogen zijn, want op tweede kerstdag zet hij zijn tanden in een zeer copieus eindejaarsmenu: 6 crossen in 8 dagen.

Van Aert neemt zowat elke belangrijke afspraak voor zijn rekening in de laatste rechte lijn naar het BK van 9 januari, waar hij zijn titel verdedigt.

Waar Van Aert nadien eventueel nog aan de start verschijnt, is nog niet bekend. Het WK veldrijden in de VS (29 januari) is twijfelachtig.