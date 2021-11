Belgische handbalbond benoemt Michael Kranzen en Jonathan Vandeberg tot TD

Kranzen zal die taak uitvoeren in samenwerking met Jonathan Vandeberg. Net zoals Vandeberg zich ontfermt over het sportieve bij de LFH, zal Kranzen dat doen voor de VHV.

"Meteen na afloop van de internationale week zijn we met zijn allen om de tafel gaan zitten om de toekomst van het Belgische handbal te bespreken. Het resultaat is dat we Michel Kranzen de sleutels in handen te geven voor de verdere uitbouw van alle nationale selecties."

We geven Michel Kranzen de sleutels in handen voor de verdere uitbouw van alle nationale selecties.

"Ik zet hier met veel goesting mijn schouders onder"

Kranzen is een voormalig international, had meerdere jeugdselecties onder zijn hoede, was drie keer bondscoach bij de mannen en vrouwen, en was gedurende tien jaar assistent-bondscoach.

"Voor wat betreft de Red Wolves is de ambitie om ons te plaatsen voor een groot toernooi. Ik weet dat die wens al meermaals werd uitgesproken, het is tijd om die woorden nu ook om te zetten in daden. We hebben er alle vertrouwen in dat dit zal lukken."

Voor Kranzen wordt het een fijn weerzien met de bondscoach, met wie hij jarenlang mee samenwerkte.

"Toen de KBHB mij vroeg om in te stappen in dit project hebben we meteen gekeken hoe we van A naar Beter kunnen gaan. Een dergelijk project opzetten is goed voor het hele Belgische handbal. Ik zet er dan ook met heel veel goesting mijn schouders onder", zegt Kranzen.

"In de sport is focus belangrijk. Dit project verdient dan ook al mijn aandacht. Vandaar dat ik beslist heb om mijn functie als voorzitter van de raad van toezicht van de BENE-League neer te leggen."

"De twee taken combineren zou niet fair zijn. Niet tegenover de KBHB, niet tegenover de BENE-League clubs in België en Nederland. Samen met de raad van toezicht zullen we bekijken hoe de transitie het best wordt ingevuld."