Zaalsporten bezorgd over RSZ-hervorming: "Volleybalcompetitie zou verdwijnen"

De regering wil de RSZ-bijdrages van profsporters hervormen. Niet enkel profvoetballers, maar ook atleten uit andere (kleinere) sporten zouden daardoor meer sociale bijdragen moeten betalen.





Jurgen Vanpraet, CEO van Filou Oostende, maakt zich zorgen over het basketbal in België. "De voetbaldiscussie over makelaars en heel grote lonen die te weinig worden belast is een terechte discussie", zegt Vanpraet.

"Het grote gevaar is dat in de slipstream van het voetbal andere sporten worden meegesleurd in lineaire maatregelen."

"In het basketbal, hockey en volleybal hebben we jarenlang gewerkt aan een professioneel kader met onder meer een jeugdopleiding. Maar nu dreigen we in de die sporten terug te vallen in een semiprofessioneel kader."

"Als we een pak meer moeten afdragen aan de fiscus, zijn we de gunstmaatregel kwijt. Daardoor zullen we een pak jongeren niet meer in België kunnen houden en zullen we niet meer kunnen wedijveren met landen waar die fiscale gunstmaatregelen wel nog bestaan."