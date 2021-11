Welke Duivels scoorden (geen) punten? "De Ketelaere kon mij niet overtuigen"

Heel wat "nieuwe" gezichten bij de Rode Duivels tegen Wales. Velen met de ambitie om een plekje te stijgen in de pikorde. Is hen dat ook gelukt? Eddy Snelders evalueerde voor ons zeven Duivels, onderverdeeld in drie categorieën.

Punten gescoord

Koen Casteels

"Casteels heeft een goeie indruk nagelaten. Bij die ene tegengoal was hij kansloos, maar in de tweede helft pakte Casteels uit met een belangrijke parade om een punt te redden. Hij stond er wanneer het nodig was."

We hebben gezien dat België over drie meer dan goeie keepers beschikt. Eddy Snelders

"Daarnaast voetbalde hij goed mee. Casteels heeft bewezen dat zijn statuut van derde doelman meer dan terecht is. We hebben nog maar eens gezien dat België over drie meer dan goeie keepers beschikt."

Onbeslist

Arthur Theate

"Theate gaf een blijk van maturiteit, hij speelt bijzonder volwassen voor iemand van zijn leeftijd. Alleen ontbraken er nog enkele details. Zeggen dat hij écht punten scoorde, is dus niet het geval. Defensief zag hij er niet goed uit bij de tegentreffer, bijvoorbeeld. Maar Theate verdient zonder twijfel een nieuwe kans."

Hans Vanaken

"Moest eigenlijk geen punten scoren, want hij heeft er al veel op zijn teller na de voorbije interlandperiodes. Voor rust dirigeerde Vanaken samen met De Bruyne en Witsel de wedstrijd. Hij was er mee verantwoordelijk voor dat de Duivels dominant waren. In de tweede helft zakte hij mee weg met de rest van de plus. Onbeslist dus."

Dante Vanzeir (ingevallen in minuut 59)

"Voor Vanzeir was het al een overwinning om te kunnen invallen. Hij leek ook zeker niet onder de indruk van de omstandigheden bij zijn debuut. Vanzeir vroeg meteen de bal en was aanwezig. Alleen zaten de omstandigheden tegen." "Wales was op het moment van zijn invalbeurt veel sterker dan in de eerste fase van de wedstrijd. Vanzeir kon - zoals we ook niet mochten verwachten - niet voor de kentering zorgen. Verdient sowieso een nieuwe kans."

Alexis Saelemaekers (ingevallen in minuut 59)

"Overdreef soms een beetje. Liet zien dat hij heel erg enthousiast is, maar was daardoor ook een ongeleid projectiel. Zowel voor zijn medespelers als de trainer. Dat werkte wat in zijn nadeel. Heeft hoe dan ook veel in zijn mars door zijn snelheid en technische kwaliteiten. Deed geen grootste dingen zoals tegen Estland, maar gewoon zijn job."

Niet overtuigd

Charles De Ketelaere

"De verwachtingen waren hoog bij zijn eerste basisplaats. Iedereen had gedacht dat De Ketelaere misschien wel het verschil zou maken tegen Wales. Het bewijst nog maar eens dat voetbal geen exacte wetenschap is. De Ketelaere kon mij gisteren niet overtuigen - hij speelde een matige wedstrijd en ging ten onder aan het enthousiasme van de tegenstander."

De vervanging van De Ketelaere was terecht. Eddy Snelders

"De duels die hij in zijn beste wedstrijden won, verloor hij tegen Wales. Er was evenmin een verderzetting of dreiging. Zijn vervanging was terecht. Maar uiteraard hoeft dit helemaal niks te betekenen voor de toekomst."

