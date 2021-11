Shorttrackers jagen op olympische tickets: "Er kan nog veel veranderen"

Op de Wereldbekermanches in Peking en Nagoya merkten de Belgen dat de strijd voor de olympische tickets intens is. "Het lijken wel WK's op steroïden: er zijn meer deelnemers en iedereen staat op scherp, want het is een olympisch seizoen."

De startbewijzen worden niet op naam behaald, maar voor het land. "We zijn ook goed op weg om op de 1.000 meter bij de mannen een extra startplaats te verwerven, bij de vrouwen is er nog meer werk aan de winkel."

Eerst het goede (individuele) nieuws. "Zowel bij de vrouwen als bij de mannen is het zo goed als zeker dat we op de 3 individuele afstanden (500m, 1.000m en 1.500m) één startplaats zullen hebben", zegt bondscoach Pieter Gysel.

"We moeten met de mannen kunnen vechten voor plaats 7 en 8"

"In de reeksen komen we nu uit tegen minimaal twee teams uit de top 6 en dat is net iets te hoog gegrepen. Wij moeten kunnen vechten voor plaats 7 en 8. Een van de komende wedstrijden moeten we ofwel onszelf overtreffen ofwel een gelukje meemaken."

"De vorige jaren hebben we met de aflossing weinig WB-manches kunnen doen door corona en door budgettaire redenen. Daarom staan we laag op de ranking bij de loting van de reeksen en daar hebben we nu last van", legt Gysel uit.

De "makkelijkste" weg om meer deelnemers in Peking te krijgen is de aflossing. Kan je je als team plaatsen, dan mag je 5 schaatsers meenemen, waarvan er op elke afstand 3 mogen starten. "Op de aflossing bij de mannen moet nog een en ander gebeuren: we staan nu 9e en de top 8 mag gaan."

Horrorscenario voor de Belgische gemengde aflossing?

"De kans dat er nog een startbewijs overschiet op de mixed relay is klein, maar die is er wel. Dus is het belangrijk dat we dan het best gerangschikte land met een startbewijs te weinig zijn."

"Dus het kan dat we als 10e eindigen op de WB-ranking op de mixed relay en toch niet mogen starten op de Winterspelen, omdat we maar 2 mannen en 1 vrouw in Peking hebben", schetst Gysel het horrorscenario.

En net op de mixed relay zetten de Belgen hun beste resultaten neer: 9e in Peking en 4e in Nagoya. "Daar is geen geluk mee gemoeid. Met Hanne en Stijn Desmet hebben we maar 2 profatleten. In de mannenaflossing komen we met 1 prof aan de start, in de gemengde aflossing met 2 en dat maakt een verschil."

"De mixed relay is ook een gekke wedstrijd en we hebben daar onze zwaktes in, maar vaak maakt dat niet zo veel uit als je je laatste schakel maar op de juiste plaats kunt afleveren. Dan kan die vaak mooie dingen doen."

"Met Stijn Desmet hebben we die goeie laatste schakel. Hij is erin gespecialiseerd om op een korte tijd met hoge snelheid van achteruit naar voren te komen. Op die manier heeft hij het een paar keer voor ons binnengehaald."